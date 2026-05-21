ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/386 Esas

Davacı tarafından aleyhinize 2007-2008 yıllarına ait ödenmeyen öğrenim ücretine ilişkin açılan davada bilirkişi raporu ile 57.053,60 TL'lik ödemeniz gereken borç bulunduğu tespit edilmekle bu bedele karşı HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve HMK 186. maddesi gereğince sözlü yargılama yapılacağı, 06/11/2026 günü saat 10.20'de mahkemede hazır olmadığınız taktirde yokluğunuzda hüküm verileceği davalı Mohammadseddıq Turkmın Salar'a tebliğ ve ihtar yerine geçmek üzere ilan olunur.

