ANKARA VALİLİĞİ

İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ

(m²) TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Çankaya Akpınar 28030 2 1915 8.914.995,25 267.449,86 24.05.2023 09:00

2 Çankaya İlkadım 7406 26 510 4.590.000,00 137.700,00 24.05.2023 10:00

3 Çankaya Ş.Cengiz Karaca 27789 11 901 7.208.000,00 216.240,00 24.05.2023 11:00

4 Çankaya Mustafa Kemal 13800 32 1362 12.773.380,00 383.201,40 24.05.2023 11:30

1) Mülkiyeti Başkanlığımıza ait İlimiz, Çankaya İlçesinde bulunanve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 Yenimahalle/ANKARAadresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini(İkametgah ilmuhaberi)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.vermeleri gerekmektedir.

3) İhaleye ait nakit yatırılacak geçici teminat tutarının ihale saatinden önceAnkara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Ulus Şubesinde bulunan TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 iban numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.

4) İhale sonucu yürürlükteki Kanun hükümlerine göre her türlü vergi, resim, harç v.b giderler alıcıya ait olup, ihale bedeli, vergi, resim, harç v.b giderler tapu ferağından önce Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına alıcı tarafından yatırılacaktır.

5) İhaleye ait dosya ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilir.

6) Söz konusu ihaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile yapılacak olup, teklifler yazılı olarak yapılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp veya mühürlenip bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.