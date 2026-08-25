ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN DE İHTİYACI OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya verilecektir.

İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ:

İhale;

a) Zamanı:

aa- Günü: 08/09/2026

ab- Saati : 10:00’da

b) Yeri: Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok K:3 Gider Yönetim Birimi Samanpazarı/ANKARA

c) Şekli :

ca - İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

cb- İlk teklifler doz başına 801440 SUT kodlu Onkolojik PET (F-18 FDG ) hizmet bedelinin TL değerinin %20 sinden az olmayacak ve bu oran pey artırımı ile açık arttırmaya tabi tutulacak olup hesaplama yapılırken yıllık 5.000 adet doz üzerinden yapılacaktır. (5.000 doz x 801440 SUT kodlu Onkolojik PET (F-18 FDG ) hizmet bedelinin TL değeri x teklif edilen yüzde satış komisyon oranı x 10 yıl = Toplam Satış Komisyon Tutarı )

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 08/09/2026 Salı günü saat 10:00’a kadar elden Gider Yönetim Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR:

a- Kiraya verilecek “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” muhammen kira bedeli;

aa) Bir yıllık 000.000,00 TL, 10 yıllık 100.000.000,00 TL dir.

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

b- Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 10.000,00 TL’dir.

c- Bu ihale ile ilgili geçici teminat muhammen bedel üzerinden 3.000.000,00 TL’ dir.

d- İhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Beşevler Şubesindeki TR 8000 0100 0799 0706 4088 5069 nolu hesabına veya,

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale şartnamesi;

a) Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Gider Yönetim Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir.

b) Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Gider Yönetim Müdürlüğünün (https://tipsarf.medicine.ankara.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan

d. Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.)

e. İhaleye katılacak için yetki belgesi

f. İmza sirküleri (Noterden)

g. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge

h. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge

i. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belge

j. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

k. Geçici teminata ilişkin belge

l. Mali durum bildirimi

m. Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge ve taahhütname

n. Ar-Ge Ürünlerinin sözleşme tarihinden itibaren belirlenen süreler içerisinde hazır olacağına dair taahhütname

o. Nükleer Denetleme Kurumu tarafından verilen lisans belgeleri,

İlanen duyurulur.

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