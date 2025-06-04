ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

ESAS SAYISI : 2021/213 Ort. Gid. Satış

Hissedar Mehmet KASAP (Mustafa oğlu)

FLAT 17 BOLE COURT 70 CECİL ROAD LONDON EN2 6BY 9985 İNGİLTERE

Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07/03/2019 tarih ve 2018/1245 Esas, 2019/255 Karar sayılı ilamı ile satılmak suretiyle umuma açık ortaklığın giderilmesine karar verilen Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi 91771 ada, 11 parsele kain Arsa vasıflı taşınmazın bilirkişilerce tanzim olunan 19/08/2024 tarihli raporu ile kıymet takdiri yaptırılmış ancak 16/09/2024 tarihinde Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/998 Esas numarası ile kıymet takdirine itiraz davası ile kesinleştiği, bilirkişilerce toplam 74.340.000,00 TL kıymet takdir edilmiş, taşınmazda hissedar bulunan;

Hissedar Mehmet KASAP (43240797804 T.C. Nolu, Mustafa oğlu)'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Mehmet KASAP (Mustafa oğlu)'a iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün olmak üzere toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 13/02/2025 tarihli satış ilanının hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 02/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02236396