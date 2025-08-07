ANKARA KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA-PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE

HİSSESİ İMAR

DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

ANKARA ETİMESGUT ELVANKÖYÜ 2567 parsel TARLA 13.068,55 m² TAM İMARSIZ 98.014.125,00-TL 2.940.423,75- TL 27.08.2025 09:30

ANKARA YENİMAHALLE SUSUZ-İMAR 63366 ada 2 parsel ARSA 5.182,79 m² 1.695,85 m² Konut Alanı (E:1,00 Hmax:25 Kat) 42.396.250,00-TL 1.271.887,50-TL 27.08.2025 11:00

ANKARA MAMAK DUTLUK 52272 ada 4 parsel ARSA 4.234,60 m² 897,00 m² Ticaret Alanı (E:2,00 Hmax:16 Kat) 26.910.000,00-TL 807.300,00-TL 27.08.2025 14:00

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27’nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.) Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube Tahsilat Hesabı TR33 0001 0017 4510 8906 1550 21 nolu hesabına (işin adı ile birlikte alıcı firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir) veya Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne ihale tarih ve saatinden önce elden yatırılması zorunlu olup, ödemeye ilişkin makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 1.900,00-TL. (BinDokuzYüz TürkLirası)’nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların katılacakları her bir ihale için ayrı ayrı şartname almaları zorunludur.

6. İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi, %10 KDV, resim, harç, noter ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan alıcıya aittir.

7. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF). Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması Satış Şartnamesinin 13. Maddesinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

8. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10. İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacak (sözleşme alıcı tarafından notere onaylatılacaktır.) olup, taksit tutarlarına yıllık kanuni faiz oranı ilave edilecektir.

11. İhalelerde en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az; Ankara, Mamak, Dutluk Mahallesi 52272 ada 4 parsel için 50.000,00-TL (ElliBinTürkLirası), Ankara, Yenimahalle, Susuz-İmar Mahallesi, 63366 ada 2 parsel için 100.000,00-TL (YüzBinTürkLirası), Ankara, Etimesgut, Elvanköyü Mahallesi, 2567 parsel için 200.000,00-TL (İkiyüzBinTürkLirası), olarak uygulanacaktır.