İLAN

ANKARA VALİLİĞİ

ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Ankara İli Polatlı ilçesi Şıhahmetli Mahallesi 110 ada 123, 125, 138, 139, 142 ve 143 nolu parsellerde, Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41.maddesine istinaden sınırlandırma hatası nedeniyle düzeltme işlemi yapılacaktır. Düzeltmeye konu Polatlı İlçesi Şıhahmetli mahallesi 110 ada 123 ve 143 nolu parsel maliki Hasan kızı Nuriye, Ömer kızı Meryem ÖNER ve Bektaş oğlu Hasan TİTREK’in T.C. numaraları bilinmediği bu nedenle MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerine ulaşılamadığından tebligatları yapılamamıştır. Şıhahmetli mahallesi 110 ada 125 ve 139 nolu parsel maliki Mehmet kızı Serpil ATEŞ’in MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adresinde bulunmadığından tebligatı iade edilmiştir. Polatlı İlçesi Şıhahmetli Mahallesi 110 ada 123 nolu parselin tapu kütüğünde 15362.36 m² olan yüzölçümü 22313.98 m² olarak, 110 ada 143 nolu parselin tapu kütüğünde 14121.68 m² olan yüzölçümü 11071.57 m² olarak 110 ada 125 nolu parselin tapu kütüğünde 22313.98 m² olan yüzölçümü 15362.36 m² olarak, 110 ada 139 nolu parselin tapu kütüğünde 11071.57 m² olan yüzölçümü 14121.68 m² olarak düzeltilecektir.

Ankara İli Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi 103 ada 48 ve 49 nolu parsellerde, Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41.maddesine istinaden sınırlandırma hatası nedeniyle düzeltme işlemi yapılacaktır. Düzeltmeye konu Yenimahalle İlçesi Karacakaya Mahallesi 103 ada 48 nolu parsel maliki Hasan Hüseyin kızı Melahat ÇÜRÜK, Ömer Lütfi oğlu Zafer Hakan ÖZDEMİR, Mehmet oğlu Halim KOYUNCU, Halil kızı Elif KARAKOÇ, Hayrettin kızı Fatma KAYA ve Ahmet kızı Saliha KARAKUR’un MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinde bulunmadıklarından tebligat müdürlüğümüze iade edilmiştir. Yenimahalle İlçesi Karacakaya Mahallesi 103 ada 48 nolu parselin tapu kütüğünde 16632.12 m² olan yüzölçümü 16386.72 m² olarak, 103 ada 49 nolu parselin tapu kütüğünde 5981.54 m² olan yüzölçümü 6226.94 m² olarak düzeltilecektir.

İlan tarihinden 15 gün sonrasından başlamak üzere ilgilisi/ilgilileri tarafından 30 gün içerisinde mahallin Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabileceği, süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme işleminin kesinleşerek tescil edilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebligat yapılamayan ilgilisine tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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