İLAN

ANKARA VALİLİĞİ

ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Ankara İli Gölbaşı İlçesi Velihimmetli Mahallesi 116398 ada 1 nolu parsel, Koparan Mahallesi 116 ada 1 nolu parsel ve 124654 ada 1 nolu parseller ile mükerrerlik bulunduğundan, Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesinin 1. fıkrasına istinaden düzeltme işlemi yapılacaktır. Mükerrerliğe konu Gölbaşı İlçesi Koparan Mahallesi 116 ada 1 nolu parsel maliki İbrahim evlatları Mevlüt TÜMER ve Rıza TÜMER’in TC numarası bulunmadığından, Koparan Mahallesi 124654 ada 1 parsel malikleri olan Ardeşir oğlu Ferhat İKBALİ AFŞAR ve Hüseyin kızı Sevim TİRYAKİ ‘nin MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinde bulunmadıklarından düzeltme raporu ilgililerine tebliğ edilememiştir. Gölbaşı İlçesi Koparan Mahallesi 116 ada 1 ve 124654 ada 1 nolu parsellerin alanlarının aynen korunması kısmi mükerrerliğin oluşmasına sebep Gölbaşı İlçesi Velihimmetli Mahallesi 116398 ada 1 parselin tapuda 8140 m² olarak kayıtlı olan yüzölçümünden Koparan mahallesi 116 ada 1 nolu parsel ile mükerrer olan 6388.86 m² lik kısım, Koparan mahallesi 124654 ada 1 nolu parsel ile mükerrer olan 256.21 m² si, toplulaştırma sahası içerisinde kalan dere ile mükerrer olan 23.06 m² lik alanların iptal edilerek geriye kalan 1472.70 m² lik kısımların iki parça halinde 441.22 m² ve 1031.48 m² olarak tapu siciline tescil edilmesi gerekmektedir.

Ankara İli Çubuk İlçesi Yazır mahallesi 107 ada 1 nolu parselin Ağılcık mahallesi 128 ada 75 ve 84 nolu parseller ile mükerrerlik bulunduğundan, Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesinin 1. fıkrasına istinaden düzeltme işlemi yapılacaktır. Mükerrerliğe konu Çubuk ilçesi 107 ada 1 nolu parsel maliki Haydar oğlu Resül KILIÇ ve Hasan kızı Mediha ERDEMİR’in MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinde bulunmadıklarından tebligatlar Müdürlüğümüze iade edilmiştir. Mükerrerliğin oluşmasına sebep olan Yazır Mahallesi 107 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünde 26014.37 m² olan yüzölçümünün Ağılcık köyü 128 ada 75 nolu parsel ile mükerrer olan 4694.88 m² lik kısmı ve Ağılcık köyü 128 ada 84 nolu parsel ile mükerrer olan 5402.99 m² lik kısımlarının iptal edilerek 107 ada 1 nolu parsel alanı 15916,50 m² olarak düzeltilerek, Ağılcık mahallesi 128 ada 75 ve 84 nolu parsel alanlarının aynen korunacaktır.

İlan tarihinden 15 gün sonrasından başlamak üzere ilgilisi/ilgilileri tarafından 30 gün içerisinde mahallin Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılabileceği, süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme işleminin kesinleşerek tescil edilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebligat yapılamayan ilgilisine/ilgililerine tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02589294