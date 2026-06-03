ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/571 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/571 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇUKURCA Mahalle/Köy, 26213 Ada, 11 Parsel, 2. KAT 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM No ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi :Adresi; Birlik Mah. 499. Sk. Panora Apt. No:54/11 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 1.087 m2 Arsa Payı : 102/1087

İmar Durumu :Taşınmazın Çankaya Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, TAKS:0.30, KAKS:0.90, 3 Kat, Konut Alanı imarlıdır. Yol cephelerinden 5.00 m, diğer cephelerden 3.00 m yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 9.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:27 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, BAĞCILAR Mahalle/Köy, 5510 Ada, 77 Parsel, 1. BODRUM+ZEMİN KAT 18 NOLU BAĞI ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Bağcılar Mah. Vedat Dalokay Cd. No:97/B Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 1.755 m2 Arsa Payı : 358/1755

İmar Durumu :Taşınmazın Çankaya Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, ayrık nizam, 3 Kat, Konut Alanı imarlıdır. Yol cephesinden 3.50m, yan cephelerden 3.00m çekme mesafeli yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 27.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:47 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:47

20/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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