ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA

GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1347 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1347 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, KARACAVİRAN Mahalle/Köy, 24774 Ada, 1 Parsel, D BLOK ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Asma Katlı İmalathane Nitelikli Taşınmazın "TAMAMI "Satılacaktır.

Adresi : Karacaören Mah. 1645 Cadde No:13D/2 Altındağ /Ankara Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 25.467,58 m2

Arsa Payı : 15200/2546758

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıTaşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Sanayi Alanı lejantlı olup, yapılaşma şartları;E:0.60 Yençok:2 kat yollardan çekme mesafesi: 10 mt.'dir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine 01/06/2024 tarih ve 25132 yevmiye ile 1,18 Tl bedel karşılığı kira şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

