ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1508 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1508 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MÜHYE Mahalle/Köy, 29634 Ada, 6 Parsel, B1 BLOK 21. KAT 107 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (21 Kat 107 bb nolu Mesken) Kuzeybatı cephelidir. Ara kat konumludur. Proje uyarınca ve halihazırda: giriş holü, koridor, salon,2 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, balkon bölümlerinden müteşekkildir. Proje uyarınca ve halihazırda 2+1 mimari formdadır. Halihazırda balkon salon ve mutfak ile bağlantılı olup 11,22 m2 alanlıdır. Halihazır faydalı (net) alanı 81 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi :İlkbahar Mah. Güneypark Küme Evleri Sinpaş Boulevard B1 Blok No:72C/107 Çankaya/ Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 85.888,00 m2 Arsa Payı : 47/85888

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında, merkez lejantlı olup yapılaşma şartları; inşaat alanı:345.090 m2, Yençok: 46 kattır.

Kıymeti : 11.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : 30/05/2018 tarih ve 41812 yevmiye ile 1 TL bedel karşılığında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş lehine 99 yıllık kira şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

