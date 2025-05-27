ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/48 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/48 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 44054 Ada, 2 Parsel, OFİS vasıflı, 4. kat 20 bağımsız bölüm ( 1/1 tam hisse ) satılacaktır.

Adresi :Çayyolu (Konutkent) Mahallesi, Dumlupınar Bulv. 3028. Cad. Smk Tower, No: 6/20 - Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 10.657 m2

Arsa Payı : 35/10657

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Kentsel Çalışma Alanı", yapılaşma koşullarının ise E:1.50, Yençok: 33 Kat olduğu belirtilmiş olup imar durum belgesinin görüntüsü raporun ekinde sunulmuştur.

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 99TLBedel karşılığında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞlehine 09/02/2016 tar.10417 yev kira şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 44054 Ada, 2 Parsel, OFİS vasfında 5. KAT 30 Nolu Bağımsız bölüm ( 1/1tam hisse) satılacaktır.

Adresi :Çayyolu (Konutkent) Mahallesi, Dumlupınar Bulv. 3028. Cad. Smk Tower, No: 6/30 - Çankaya/Ankara, Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 10.657 m2

Arsa Payı : 35/10657

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Kentsel Çalışma Alanı", yapılaşma koşullarının ise E:1.50, Yençok: 33 Kat olduğu belirtilmiş olup imar durum belgesinin görüntüsü raporun ekinde sunulmuştur.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 99 TL bedel karşılığı Türkiye Elektrik Dağıtım A Ş lehine 09/02/2016 tarihli şerh vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 13:54

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 44054 Ada, 2 Parsel, OFİS vasfında 5. kat 29 Nolu Bağımsız bölüm ( 1/1 tam hisse ) satılacaktır.

Adresi : Çayyolu (Konutkent) Mahallesi, Dumlupınar Bulv. 3028. Cad. Smk Tower, No: 6/29 - Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 10.657 m2

Arsa Payı : 35/10657

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı kentsel Çalışma Alanı",yapılaşma koşullarının ise E:1.50, Yençok: 33 Kat olduğu belirtilmiş olup imar durum belgesinin görüntüsü raporun ekinde sunulmuştur.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 99TLBedel karşılığında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞlehine 09/02/2016 tar.10417 yev kira şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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