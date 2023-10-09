ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞIINDAN SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Dosya No İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 06250101517 Pursaklar Saray 98449 24 1.175,00 608,00 Konut Alanı 1.216.000,00 243.200,00 24.10.2023 09;30

2 06140111020 Çubuk Esenboğa 190503 1 3.661,00 1.743,00 Konut Alanı 4.400.000,00 880.000,00 24.10.2023 09:45

3 06140111561 Çubuk Esenboğa 190522 3 3.540,00 1.056,00 Konut Alanı 2.100.000,00 420.000,00 24.10.2023 10;00

5 06200104717 Kahramankazan Kumpınar 2928 2 3.285,00 2.033,00 Konut Alanı 2.700.000,00 540.000,00 24.10.2023 10;15

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTU

Sıra No Dosya No İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Niteliği Kat Bağımsız Bölüm No Daire Tipi Proje Alanı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 06050110463 Keçiören Basınevleri 5847 3 467,00 142 / 934 Mesken (1/2 Hisse) Zemin 2 2+1 500.000,00 100.000,00 24.10.2023 10;30

KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE

İRTİFAK HAKKI İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZ

Sıra No Dosya No İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) Vasfı

(Cinsi) İmar Durumu İrtifak Amacı İrtifak Hakkı Süresi İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 06070103002 Sincan Akçaören 120 99 3.957,23 Tam Tarla İmarsız İmar planıyla getirilecek kullanım kararına uygun konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyali kültürel v.b. Tesisler yapılmak üzere 30 (otuz) yıl 40.000,00 12.000,00 24.10.2023 10;45

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;

Emlak Müdürlükleri tarafından kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satılacak ve kiralanacak olup, irtifak hakkı verilecek taşınmazlar da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulu ile ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)

2-İhaleye katılacak isteklilerin ; Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini(İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliftebulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterirnoterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletnameverilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirin uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

6-Hazine taşınmazlarının satış ve irtifak ihalesi işlemlerinde ihale bedeliüzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

8-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde taşınmazın ilgili olduğu Müdürlükde görülebilir.

9- (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra, ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(d) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin "(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

10-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4'ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; kati teminat,karar pulu bedeli ve damga vergisi alınacaktır.

11-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.

12-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir