ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, AŞAĞIYURTÇU Mahalle/Köy, 49089 Ada, 2 Parsel, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Aşağıyurtçu Mah, 49089 ada, 2 parsel sayılı arsa Ana Taşınmaz (49089 ada 2 parsel) Taşınmaz, imar planı kapsamında Özel eğitim alanı nitelikli imarlı arsadır. Etimesgut ilçesi, Yukarıyurtçu mahallesi, Akabe caddesinin 60 m kuzeyinde kalan West Hill Çankaya inşaat alanına ait parsele sınır olup boş Arsadır. Arsa, planda özel eğitim alanı olarak ilan edilmiştir. Parselin üzerine 1,50x5.121,00m2= 7881,50m2. brüt İnşaat alanlı bina yapılabilecektir. Arsanın yanına kadar araçla gidilebilmektedir. Yakın çevresinde Çankaya üniversitesi Kampüsü, Turkuaz TOKİ Konutları bulunmaktadır. Konut alanı olarak gelişim gösteren bölgede konumludur. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Arsa üzerinde herhangi bir yapı, ağaç yoktur, Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır. Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün E- 160111 sayılı yazısında ; Yukarı Yurtçu (Tapu kaydında Aşağıyurtçu Mah.) Mahallesi, İmarın 49089 ada 2 sayılı parseli 85266 nolu parselasyon planı kapsamında Özel Eğitim Alanı olarak ayrıldığı, İnşaat emsalinin E- 1,50 Yençok-5 Kat yapılaşma şartlarına sahip olduğu belirtilmiştir.,

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Aşağıyurtçu Mah, 49089 Ada, 2 Parsel Sayılı Arsa Ana Taşınmaz (49089 Ada 2 Parsel) Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 5.121 m2

İmar Durumu : arsa

Kıymeti : 12.802.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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