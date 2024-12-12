ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/92 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/92 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46391 Ada, 1 Parsel, A Blok No:5 Nolu Bağımsız Bölüm 5 Bağımsız Bölüm No.lu Daire: Değer takdirine konu daire 1. Katta yer almakta olup, güney ve batı cephelidir. Daire; giriş holü-koridor+salon+3 oda+mutfak+2 banyo+Wc+kiler+ 2 adet balkondan oluşmaktadır. Ebeveyn odasında soyunma-giyinme bölümü yer almaktadır Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar hazır panel, pencereler PVC doğramalıdır. Zeminler antre ve mutfakta seramik, salon ve odalarda laminat yapılıdır. Duvarlar alçı üzeri boyalı, tavanlar boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta; Duvar alçı* boyalı olup, ankastre setli, akrilik tezgahlı ve suntalam kapaklı alt ve üst dolaplar bulunmaktadır. Ana Banyoda; zemin ve duvarlar seramik yapılı olup, klozet, Hilton tipi Lavabo, duş kabin bulunmaktadır. Ebeveyn banyosunda zemin ve duvarlar seramik yapılı olup, lavabo, duş-kabin ve klozet yer almaktadır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar mobilya tipi, pencereler PVC yapılıdır. Dairenin ısınma sistemi doğalgaz kombilidir. Daire kullanım alanının yapılan ölçümlemede net balkon alanları dahil 138 m2 olduğu tespit edilmiştir. (Balkon alanlar yaklaşık 15 m2dir.)Keşif tarihi itibariyle meskende kiracı oturmaktadır.

Adresi : Eryaman Mahallesi 46391 Ada 1 Parsel 5 Nolu Bağımsız Bölüm. Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 138 m2

Arsa Payı : 80/11404

İmar Durumu :-

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:20

22/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02137983