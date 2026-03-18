ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2025/13006 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13006 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46991 Ada, 3 Parsel, BODRUM-ZEMİN KAT 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. İmar Barışı projesi tapuya tescil edildiğinden, değerleme bu projeye istinaden yapılmıştır.İmar Barışı projesine göre; Bodrum + Zemin katta konumlu olup, Bodrum katta; depo ve wc hacmi bulunmakta olup net balkonsuz 88m2 (Brüt 98m2), Zemin katta; düz giriş dükkan, mutfak nişi hacmi bulunmakta olup net balkonsuz 75m2 (Brüt 83m2), toplam net balkonsuz 163m2 (Brüt 181m2) kullanım alanlıdır.

Adresi : Bağlıca Mah Mermeroğlu Cd No:73B Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.927,00 m2

Arsa Payı : 216/1927

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E:0.70, Yençok:Serbest, Konut imarlıdır.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:25

11/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

