ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2025/7791 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7791 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi ve özellikleri: Topçu Mahallesi 1555. Cadde No:8/11 Etimesgut / ANKARA Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45752 Ada, 11 Parsel, 3. NORMAL KAT 11 NOLU BB Nolu B.B.

Yüzölçümü : 813,00 m2 Arsa Payı : 6800/81300

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın; 85012 nolu İmar Planı Kapsamında, Ön Bahçe: 5 m, Yan Bahçe: 3 m. yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam, 4 Katlı "Yerleşik Konut Alanı "kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:02

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:02

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

