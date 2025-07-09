ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/8198 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8198 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TÖREKENT Mahalle/Köy, 100790 Ada, 1 Parsel, D Blok 14.Kat 57 numaralı konut nitelikli Nolu Bağımsız Bölüm özellikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Ana taşınmaz; Seyirce mevkiinde Polsan Sitesi içerisinde olup, yakın çevresinde Şehit Yakup Çınar Ortaokulu ve Şehit Binbaşı Mahmut Şahin Kışlası yer almaktadır. Bölgede genel olarak betonarme karkas yapı cinsinde, bodrum+zemin+14-15 katlı, yeni ve eski binalar ile birlikte müstakil villa tarzında yapılardan oluşan siteler bir arada bulunmaktadır. Taşınmaz güneybatı ve kuzeybatı cephelidir. Taşınmazın net kullanım alanı 110 m² ve 28 m² kapalı balkon olmak üzere toplam 138 m² kullanım alanlı ( brüt 158 m²) olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz projesine ve mahalline göre, oda * giyinme odası * duş, 2 oda, salon, mutfak, hol,antre, we, banyo ve bir balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri pvc doğrama ve ısı camlı olup, Balkonda katlanabilir cam balkon sistemi mevcuttur. Antre, hol, banyo, wc ve mutfak ıslak zeminleri seramik döşemeli, duvarları fayanskaplamalıdır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke döşemeli, duvarları kağıt kaplamalıdır. Mutfakta panel kapak mutfak dolapları olup, granit tezgah ve çelik lavaboludur, tezgah araları seramik kaplamalıdır.

Adresi : Törekent Mahallesi, Seyirce Mevkii, Polsan Prestij Konutları, D Blok, No: 5D, Kat:14, D: 57 Sincan / Ankara Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 34.784,96 m2 Arsa Payı : 7800/3478496

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 5.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Beyan: Yönetim Planı 22/10/2018 Şerh: Şerhler mevcut olup takyidat raporundaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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