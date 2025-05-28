ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2025/1521 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1521 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45704 Ada, 10 Parsel, 1.KAT 17 NOLU BB Nolu Bağımsız B ...

Adresi : Atakent Mah.Şehit Celal İşen Cad.Beyaz Saray Apt. Blok No:42/17 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.390,00 m2

Arsa Payı : 48/1390

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı PARSEL:1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI UYARINCA; KONUT ALANI LEJANTLI OLUP YAPILAŞMA ŞARTLARI; AYRIK NİZAM,YENÇOK:12,50 METRE,4 KATTIR.ÖN BAHÇEDEN 5 METRE,KOMŞU PARSELDEN 3 M ÇEKME MESAFESİNE SAHİPTİ

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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