ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/8085 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8085 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47547 Ada, 2 Parsel, ; B Blok, 8. Kat, 60 bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına tam hissesi olan taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

Adresi :Yeşilova Mah.,(Tapuda Eryaman Mah.) Şehit Ferhat Koç Caddesi, B Blok, 3B Kat:8, No: 60 Etimesgut /Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 6.655,00 m2

Arsa Payı : 60/6655

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi harita servisinden alınan bilgiye göre; taşınmaz 1/1000 U.İ.P. na göre, E: 1,50, Bölgesel iş alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz kaydında "85098 Nolu PARSELASYON Planı gereğince Bölgesel İş Alanı olarak ayrılmıştır." beyanı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine işlenen kira şerhi vardır." şerhleri mevcut olup diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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