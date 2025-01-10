ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/3837 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3837 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 18612 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz 730. Sokak üzerinde bitişik nizamda, betonarme karkas yapı tarzındabodrum+zemin+1 normal kat+çatı aralı katlı olarak inşa edilmiştir. Bahçe sınırları betonarme ihata duvarı üzeri panel çit örgü ile çevrili olup önde ve arkada bahçesi vardır. Çelik konstrüksiyon yangın merdiveni ön bahçede bulunmaktadır. Bahçe zeminlerinin büyük bölümü kilit parke taşı ile kaplanmıştır.Bina cepheleri ısı yalıtım üzeri boyalı, bahçe giriş kapısı ve otopark rampasına inen kapısı panelçit doğramadır. Doğalgaz kombili olan binada merdiven basamakları mermer üzeri halı kaplama,merdiven hol duvarları alçı sıva üzeri boyalı, merdiven korkulukları krom çelik doğramadır. Bahçegiriş kapısı pvc, ana giriş kapısı çelik, bodrum kat arka bahçe çıkış kapısı yangın kapısı, iç kapılar panel, pencereler ısıcamlı pvc doğramadır. Bodrum katta fiilen; hol, 2 adet derslik, depo, mutfak bölümleri bulunmakta olup brüt 96 m2, net83 m2 alanlıdır. Mutfak zemini ve duvarları ile diğer iç bölümlerin zeminleri seramik kaplama,mutfak dışındaki iç bölümlerin duvarları ile tavanları alçı sıva üzeri boyalı, mutfak tavanı düz sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap ile tezgah mevcuttur.Bodrum kattan arka bahçeye çelik konstrüksiyon merdivenle çıkılmaktadır.Zemin katta fiilen; antre, idare odası, derslik, kiler, wc, mutfak hacimleri bulunmaktadır. Cambalkon sistemli balkonu olup, giriş kapısı bahçe alanına doğru pvc camekan ile kapatılmıştır.Halihazırda, brüt 90m2, net 78 m2 alanlı olup antre, kiler ve balkon zemini ile wc zemini ve 3 duvarları, mutfak duvarları seramik kaplama, mutfak, derslik ve idare odası zemini laminat parke kaplama, wc ve mutfak dışındaki bölümlerin duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri boyalı, wc ve mutfak tavanları düz sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap ile tezgah bulunmaktadır.1. Katta fiilen; hol, 4 derslik, 2 wc ve kapalı balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Brüt 108 m2,net 94 m2 alanlı olup balkon cam balkon sistemlidir. Hol ve balkon zemini ile wc zeminleri ve duvarları seramik kaplama, dersliklerin zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler dışındaki bölümlerin duvarları ile tavanları alçı sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin tavanları düz sıva üzeri boyalıdır.Çatı Aralı kat fiilen; hol, 2 derslik, odası, 2 wc ve üzeri kapalı teras bölümlerinden müteşekkildir.Açık teras üstü kutu profil konstrüksüyon ile kapatılmıştır. Hol ve teras zemini ile wc zeminleri ve duvarları seramik Kaplama, derslikler ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler dışındaki bölümlerin duvarları ile tavanları alçı sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin tavanları düzsıva üzeri boyalıdır. Kapalı brüt 63 m2, üzeri kapalı teras 49 m2, kapalı net 55 m2 alanlıdır.Halihazır toplam brüt alanı 355 m2, toplam net alanı 310 m2, üstü kapalı teras alanı 49 m2'dir. Keşif tarihinde kiracı tarafından kurs/dershane olarak kullanılmaktadır Taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi hertürlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.

Adresi : Güzelkent Mahallesi, 730. Sokak No:12 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 216,00 m2

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:1.25, Yençok:24.5 mt.'dir.

Kıymeti : 9.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Ankara 3. Aile Mahkemesinin 12/11/2020 tarih ve 2020/557 Esas sayılı ihtiyati tedbiri bulunmakta olup, cebri icraen satışlara engelinin bulunmadığı ilgili Mahkemece bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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