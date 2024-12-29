ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/2014 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2014 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47210 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden 137/2060 hissesi satışa çıkartılmıştır. Dolgu yapılan bulvar cepheli kısmı, peyzaj bitkileri satışı amaçlı kiracı tarafından kullanılmaktadır. Bahse konu bölümde, etrafı panel çit örgü ile çevrili açık kümes, bir adet taşınabilir konteyner, bir adet zemin katlı, 18 m2 alanlı hafif taşıyıcı yapı elemanları ile yapılan yapı ile 20'şer tonluk 3 adet poliüretan su deposu yer almaktadır. Bahse konu; konteyner; mutfak-dinlenme odası amaçlı, hafif taşıyıcı yapı elemanları ile yapılan yapı ise işyeri amaçlı kullanılmaktadır. Kuzeybatısında, Göçmen Caddesi'ne yakın kısmında, bir kısmı komşu parselde, yaklaşık 390 m2'lik kısmı keşfe konu taşınmaz içerisinde kalan, (keşfe konu taşınmaz içerisindeki kısmının çevresi 54 mt demir direkli kafes tel örgü ile çevrili) içerisinde 7 adet konteyner bulunan ayrılmış bölüm yer almaktadır. Taşınmaz hissedarlarından KAZIM GÜLTAŞ yönünden ihalen tebliğ olunur.

Yüzölçümü : 6.180,00 m2

İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:0.35, Yençok:18 kat

Kıymeti : 6.165.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 'Özel Güvenlik Bölgesi İçinde Kalmaktadır' şerhi , 'iflas ertelenmiştir' şerhi , iflas , haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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