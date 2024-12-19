ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/3222 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3222 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46918 Ada, 4 Parsel, 13.14 KAT 40 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz dubleks mesken nitelikli olup binanın 13. Normal katında konumludur. Taşınmaz bina girişine göre , sağ yan-arka tarafta konumlu olup, kuzey ve batı cephelidir. Taşınmaz mahallen ; 236m² net (134m² 13. Kat + 102m² 14.kat, 18m² balkonlar hariç) , brüt 318m² (170m² 13.Kat , 148m² 14.kat)olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz iç mekan özellikleri iyi kalite, genel olarak bakımlı durumdadır. Taşınmaz mimari projesinde; 13. Normal kat (170m² brüt) salon, 2oda, mutfak, antre , banyo, duş, 2balkon, alanlarından, 14.kat ise(148m² brüt) 3 oda, 2banyo, mutfak nişi, teras alanlarından oluşmaktadır. 30m² açık teras alanı kapatılarak kullanım alanına eklenmiştir.

Adresi : Yeni Bağlıca(Tapuda Bağlıca Mahallesi) Mahallesi Çambayırı Caddesi Lyra Sitesi No:126 Daire:40 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 10.986,00 m2

Arsa Payı : 480/19980

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi İmar bilgilerine göre ana taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Yerleşik Konut AlanındaE:0,70Yençok: 18 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup, net imar parselidir.

Kıymeti : 9.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 12:20

16/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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