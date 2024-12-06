ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2023/2026 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2026 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 63391 Ada, 4 Parsel, 10.KAT 40 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 10. katında yer almaktadır.4 oda, salon, mutfak, soyunma odası, duş, banyo, kiler, wc, balkon, antre ve hol alanlarından oluşmaktadır. Net 131,00 m2, brüt 170 m2dir.

Adresi : Göksu Mahallesi 2.İnönü Caddesi Tuliplife Sitesi No:17 Daire:40 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 6.989,38 m2

Arsa Payı : 12800/698938

İmar Durumu : Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi, 63391 ada, 4 parselin onaylı 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında E:1.00 Hmin: 8 kat yapılaşma koşulu ile Konut Alanı kullanımında kaldığı tespit edilmiştir. Parsel net imar parselidir.

Kıymeti : 4.230.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Aile konut şerhi, ipotek şerhi ve muhtelif haciz şerhleri mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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