ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2023/7868 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7868 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YUKARIYURTÇU Mahalle/Köy, A Blok 4. normal kat Mevkii, 62892 Ada, 4 Parsel,10 bb özellikli taşınmaz

Adresi : Yukarıyurtçu Mahallesi 4418 Caddesi No:152 A Daire:10 Etimesgut/Ankara Etimesgut/ANKARA

Yüzölçümü : 20.855,76 m2

Kıymeti : 4.330.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02112013