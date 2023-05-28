ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/88

Davacılar EDİZ OKTAY TARHAN, NEZİHE İLKAY TARHAN tarafından davalı MUNOZKATHAN TADZHIDINOVA aleyhine mahkememizde açılan Evlat Edinme davasında verilen karar gereğince;

Davalı Munozkathan Tadzhıdınova'nın UYAP sistemindeki yurt içi adreslerine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; 30/06/2017 Ankara doğumlu 99650916724 Yabancı Kimlik nolu Özbekistan uyruklu küçük DUYGU TADZHIDINOVA'nın, Tokat ili, Zile Merkez ilçesi, Orta mah/köy, cilt no:16, hane no:133 BSN:38'de nüfusa kayıtlı, Arif İlker ve Tülay kızı, 06/05/1972 Ankara doğumlu, 31112150352 TC kimlik nolu davacı NEZİHE İLKAY TARHAN ile eşi aynı yer BSN:17'da nüfusa kayıtlı, Ahmet Kemal ve Nimet oğlu, 21/04/1966 Zile doğumlu, 31112150352 T.C Kimlik nolu EDİZ OKTAY TARHAN tarafından EVLAT EDİNİLMESİNE,

2-TMK'nın 314/3 maddesi uyarınca evlat edinilennüfus kaydına anne - baba adı olarak davacıların isimlerinin yazılmasına, DUYGU TADZHIDINOVA'nınanne adının NEZİHE İLKAY TARHAN baba adının ise EDİZ OKTAY TARHAN olarak nüfus kaydında düzeltilmesine,

3-TMK'nın 314/4 maddesi uyarınca evlat edinenin miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile davacının aile kütüğü arasında nüfus müdürlüğü vasıtasıyla bağ kurulmasına,

4-Karardan ilgili küçüğün naklen davacı hanesine geldiği kayıt ile davacı kaydına işlenmesi ve TMK'nun 314 maddesi uyarınca kayıt bağı kurulması için işlem yapılmak üzere, karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhi içerir biçimde ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Davanın mahiyeti gereği davada alınması gereken 179,90 TL karar ve ilam harcından davacılar tarafından peşin yatırılan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL nin davacılardan müştereken alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

7-Davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına,

8-Karar kesinleştiğinde kararın ve kesinleşme şerhli bir suretinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı Munozkathan Tadzhıdınova adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01837023