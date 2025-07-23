ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/246 Esas

DAVALI : HATİCE KARA Gürleyik Mah. Dr Cihat Aytaş Cad. Kışla Camii Karşısı No:50 Osmancık/ ÇORUM

Davacı NECATİ KARA tarafından davalı HATİCE KARA aleyhinize açılan Boşanma(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce resen yapılan incelemede dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının boşanması, 200.000,00 TL Manevi Tazminatın dava tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesi, müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesi, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesi talep ve dava olunmuştur.

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 14/07/2025

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