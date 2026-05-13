T.C.

ANKARA BATI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

10.05.2026

Sayı : E.19346727-2026/405-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2026/405

Karar No : 2026/407

SANIK : BIRKE GETAHUN ALEMU, Getahun ve Asselfch Getahun Alemu kızı, 08/05/1980 JIMA doğumlu.

SANIK : CHIMEZIE ANTHONY EKUJEREONYE, Valentıne ve Cevılıaoğlu, 12/07/1990 NİJERYA doğumlu.

Suç Tarihi : 25/06/2023

Karar Tarihi : 14/04/2026

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın yetkili ve görevli Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup,

Gerekçeli Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Batı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yoluna başvurulabileceği hususu,

İLAN OLUNUR.

