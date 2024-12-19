T.C.

ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/537 Esas

Davacı Nazmi Yılmaz tarafından davalılar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ayaş Belediye Başkanlığı ve Ayaş Mal müdürlüğü aleyhine açılan tapu iptali ve tescil (imar ihyaya dayalı) talepli davada; Dava konusu Ankara ili, Ayaş ilçesi, Tekke Mahallesi Zortu Mevkii107 ada60 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak fen bilirkişisi raporundaki krokisinde; A harfi ile gösterilen 107 ada 60 parselin doğusunda, Sincan İlçesi Anayurt Mahallesine komşu taşınmazın, tescili talep edilen kısmının Anayurt parselleri ile aynı altlıkta değerlendirilmiş olan herhangi bir binme bulunmayan, 19784.70 m² yüzölçümlü olarak hesaplanan taşınmazın,

B harfi ile gösterilen 107 ada 60 nolu parselin güneyinde bulunan yolun hemen altında yer alan, yüzölçümü 8127.72 m²olarak hesaplanan, tescili talep edilen toplam yüzölçümü 27912.42m² olarak hesaplanan taşınmazın,

Krokisinde A harfi ile gösterilen, tesis kadastro paftasında gösterilmiş olan, boşluk alanda kalan, paftasında herhangi bir belirtmenin bulunmadığı ancak paftanın kuzeyinde kalan kısımda “Hali Arazi” belirtmesinin bulunduğu taşınmazın,

Krokisinde B harfi ile gösterilen, tesis kadastro paftasında yer alan, boşluk alanda kalan, paftasında herhangi bir belirtmenin bulunmadığı ancak paftanın güneyinde kalan kısımda “Hali Arazi” belirtmesinin bulunduğu taşınmazın,

Davacı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazda hak sahibi iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri, itiraz davası açtıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02141807