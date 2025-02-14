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ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 00:00

T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

ESAS NO : 2024/391 Esas

DAVALI : MURAT ÇAĞMAN (T.C.:13366141768)

Davacı Ortak Varlık Yönetimi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 04/02/2025 tarih 2 numaralı ara karar gereği bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan 31/12/2024 bilirkişi kurulu raporunda: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 45247 ada 5 parselde yer alan 19 numaralı B.A. Apartmanı 14 kapı no’lu bağımsız bölüme ilişkin taşınmazın dava tarihi 16.08.2024 tarihinde 2.580.000,00-TL, Satış/Devir tarihi 05.09.2022 tarihinde 1.333.000-TL olduğu belirlenmiş olup,

Bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN tebliğ olunur. 05/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02172273