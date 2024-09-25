ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

ANKARA BATI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/14

KARAR NO : 2024/395

SANIK : YAKUP ŞAHİN, Rafet ve Döndü oğlu, 22/09/1986Russeheimdoğumlu, TC Kimlik No. 23090673718 - ATB

SUÇ : Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık Değişen Suç Vasfı Uyarınca Güveni Kötüye Kullanma ve Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

SUÇ TARİHİ : 07/02/2018-06/01/2018-09/17-10/2017-20/07/2018-11/04/2018-04/07/2018-12/06/2018-12/04/2018-20/06/2018-11/08/2018-16/06/2018-24/07/2018-18/09/2018-12/04/2018-20/08/2018-31/08/2018-25/05/2018-2018-09/2018-05/2018

KANUN

MADDESİ : 5237 Sayılı TCK' nun 158/1, 155/1,62, - 155/143/1-62, 155/1-43/1-62, 155/2-62- 155/2,62-

HÜKÜM : Düşme, 9 kez 3.000 TL ve 80 TL Adli Para Cezası,1 yıl 15 Erteli Hapis ve 2.080 TL Adli Para Cezası, 2 kez 3.740 TL ve 100 TL Adli Para Cezası, 1 Yıl 8 ay Erteli Hapis Cezası ve 3.3320 TL Adli Para Cezası, 4 kez 6.000 TL ve 80 TL Adli Para Cezasına karar verilmiştir.

Sanık Yakup Şahin hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde, genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02093394