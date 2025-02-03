T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/524 Esas

Davacı , FAZLI YILMAZ ile Davalı , ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli, Ayaş İlçesi, Tekke Mahallesi Tekkelibeli mevkiinde bulunan ve 107 Ada 308 nolu parselin çevresindeki alan ile sağ tarafında bulunan alan, Ankara İli, Ayaş İlçesi, Tekke Mahallesi Gülören Zortu Mevkiinde bulunan ve 107 Ada 66 nolu parsel, 170 Ada 66 nolu parsel ve 105 Ada 18 nolu parselin arasında bulunan alan (fen bilirkişisi METİN ÇETİNKAYA'nın 02/11/2023 tarihli raporundaki krokide gösterilen alan); davacı FAZLI YILMAZ tarafından yaklaşık 45 yıl öncesinden itibaren imar ihya edilerek fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Hazineye karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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