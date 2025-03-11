ANKARA BATI 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas No : 2024/236

Karar No: 2024/493

Sanık Mehmet ve Sevim oğlu, 23/06/2003 Ereğli doğumlu, Konya, Ereğli, Aydınlar mah/köy nüfusunda kayıtlı Hüseyin Can SAĞDIÇ' ın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonunda 12/12/2024 tarih 2024/236 esas 2024/493 karar sayılı kararı ile bu suçtan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 188/3.maddesi uyarınca NETİCETEN 8 YIL 4 AY HAPİS VE 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA ve TCK 'nın 53.maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanmasına karar verilmiş ve yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan sanık Hüseyin Can SAĞDIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz dava dosyasında mevcut tüm adreslerden yapılan araştırmalar sonucu bulunamadığı ve karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, işbu karar özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ulusal gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Ceza Dairesinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ve infaza verileceği, gazete masrafının sanıktan alınacağı İLANEN tebliğ olunur. 06/03/2025

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