ANKARA BATI 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas No : 2016 / 311

Karar No: 2017 / 401



Malen sorumlu Celal ve Melek oğlu, 10/05/1974 Refahiye doğumlu, Erzincan, Refahiye, Teknecik mah/köy nüfusunda kayıtlı olup, Yunus Emre Mah. 4028 Sk. No:30 İç Kapı No:2 Akyazı/ SAKARYA adresinde oturan Ahmet GÖKCEGÖZOGLU'nun eşya müsaderesi suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonunda 31.10.2017 tarih 2016/311 esas 2017/401 karar sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde müsadere kararı verilmiştir.



HÜKÜM :



Malen Sorumlular hakkında Sincan C.Başsavcılığının 28/08/2014 tarih 2013/17574 soruşturma sayılı müsadere talebi ile mahkememizin 2014/289 Esas sırasına kaydı yapılan dosyanın; açık kimlik bilgilerinin tespit edilemediği gerekçesiyle dosyadan tefrik edilen malen sorumlular hakkındaki müsadere talebinin KABULÜ ile; dosyamız malen sorumlularının uhtesinde bulunurken el konulan araçların 5607 Sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Yasasının 13/1 maddesi yollamasıyla TCK 54.maddesi gereğince MÜSADERESİNE,



2-Katılan Maliye Hazinesi kendisini vekaletnameli vekille temsil ettirdiğinden katılan lehine takdir ve tayin edilen (3.960,00) TL maktu vekalet ücretinin hak sahiplerinden eşit miktarda alınarak katılan kuruma ödenmesine,



3-CMK'nun 324, 325 maddeleri gereğince posta gideri 121,2 TL, 525,00 TL sarf ücreti, 308,00 TL tebligat ücreti olarak toplam 954,2 TL yargılama giderinin Malen Sorumludan eşit miktarda alınarak devlet hazinesine ödenmesine,



Dair, karar verilen ve yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan malen sorumlu Ahmet GÖKCEGÖZOGLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



Mahkememiz dava dosyasında mevcut tüm adreslerden yapılan araştırmalar sonucu bulunamadığı ve karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, işbu karar özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ulusal gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde malen sorumluya tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Ceza Dairesinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ve infaza verileceği, gazete masrafının sanıktan alınacağı İLANEN tebliğ olunur. 06.11.2024

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