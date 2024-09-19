T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/413 Esas

Davacı Özlem Kezbez tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya, velayetin davacıya bırakılmasına, müşterek çocuk için aylık 6.000,00 TL tedbir ve iştirak nafakasına, davacı lehine 2.500.000,00 TL maddi, 2.500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline, karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 122 ve 127. maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129. maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ERCAN KEZBEZ - 11738340108



MERSİN ili, MEZİTLİ ilçesi, VİRANŞEHİR mah/köy, 112 Cilt, 57 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, CEMAL ve ŞAFİYE oğlu/kızı, 11/11/1969 doğumlu,

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