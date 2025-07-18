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ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 00:00

T.C.
ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2022/332-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2025/158

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2025 tarihli kararı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan TCK’nın 158/1-f-son, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 101.660,00 TL adli para cezası ile, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1, 62, 53 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Remzi ve Emine oğlu, 01/10/1986 KOYULHİSAR doğumlu MUSTAFA BEŞOLUK, tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02261471