ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/913

KARAR NO : 2025/908

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2025 tarihli ilamı ile Kasten Yaralama suçundan CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE ve Kamu Malına Zarar Verme suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Salih ve Serap kızı, 02/10/2003 Altındağ doğumlu HAZAL KARA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.09.04.2026

