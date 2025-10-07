ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/58

KARAR NO : 2025/547

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2025 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Moufak ve Khowla oğlu, 01/01/1996 Suriye doğumlu MHD AMEN ALHAMAMI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Katılan Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Dilek Karaca Harmankaya'nın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02306493