ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/22

KARAR NO : 2025/415

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2025 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan 5607 sayılı yasa'nın 3/5 maddesi gereğince neticeten 2 YIL 6 AY HAPİS VE 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Zekeriya ve Ayşe oğlu, 20/09/1984 Halep doğumlu İBRAHİM ELAHMED, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.11.07.2025

#ilangovtr Basın no ILN02261075