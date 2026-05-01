T.C.

ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/20 Tereke

Davacı Ziraat Bankasının 08.01.2026 tarihli dava dilekçesinde özetle; Muris Dummar KAHRAMANOĞLU'nun (T.C. 62098148750) vefat etmesi üzerine mirasçılarının mirası reddetmiş olmaları nedeniyle terekesinin tasfiyesinin yapılmasını talep ettiği anlaşılmıştır. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılaravasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

