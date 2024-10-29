ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/355 Esas

DAVALI : 1- ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yıkılma gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 maddesi uyarınca davaya karşı 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, süresinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, belirlenen ön inceleme ve tahkikat gün ve saatinde hazır olmanız, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

Durusma Günü: 10/01/2025 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02111395