ANKARA 8. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/204 Esas

DAVALILAR : 1- ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mahkememizce yapılan yargılamada alınan 25/06/2025 tarihli bilirkişi ekraporunda; "Davacı şirketin Alkan Güv. Temiz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden talep edebileceği tutar 13.573,34 TL olup taleple bağlılık ilkesi gereği 13.364,70 TL" yönünde kanaatini bildirmiş olmakla, işbu ek rapor ve duruşmanın 17/10/2025 günü saat 11:45' de yapılacağı hususlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 27/06/2025

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