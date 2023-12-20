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ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 00:00

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ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2022/49 Esas

Davacı, ADEM MERCAN ile Davalı, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli, Mamak İlçesi, Bayındır Mahallesi,0/799,0/798, 0/719, 0/715 nolu parsel sayılı taşınmazların davacı Adem MERCAN tarafından taşınmazların adına tesciline karar verilmesi talebi ile dava açılmış olup, duruşması 12/03/2024 günü saat:10:00'a bırakılmıştır.Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yukarıda yazılı bulunan koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden varsa son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasına müracaatta bulunması gerektiği aksi takdirde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddiasını ispatlaması halinde bahsi geçen taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği TMK'NIN 713 madde uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01954125

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#ILN01954125#İlangovtr