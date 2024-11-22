T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/342

KARAR NO: 2018/612

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.11.2018 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS VE 100 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişse de; Valı ve Marand oğlu, 1980 İran Doğumlu AKBAR KAMALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19.11.2024

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