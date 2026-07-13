ANKARA 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/490 Esas

DAVALI : RİFAT DOĞAN

Davacı ŞAZİYE HIDIR ile Davalı RİFAT DOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ön inceleme tensip tutanağı ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK. 122. maddesi gereğince açılan davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçenizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K' nın 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızın da cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nın 131.maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız;

10/09/2026 günü saat 12:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve HMK 147/2 maddesi gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında tarafların tebligat yapılmadan sözlü yargılama aşamasına geçileceği ve karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02508630