T.C.

ANKARA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12243992-2025/158-Ceza Dava Dosyası

Esas No : 2025/158

Karar No : 2025/231

Sanık : YILMAZ SEZER: Şahin ve Eşe den olma 03.06.1988 d.lu Adana Ceyhan Birkent nüfusuna kayıtlı , TC Kimlik No: 14101327492

Suç Tarihi : 20.04.2023

Karar Tarihi : 30.06.2025

Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son,

Verilen Ceza/Karar : 5 yıl 10 ay hapis, 1.000.000,00.TL adli para cezası

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02279711