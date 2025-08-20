Güncelleme Tarihi:
T.C.
ANKARA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.12243992-2025/158-Ceza Dava Dosyası
Esas No : 2025/158
Karar No : 2025/231
Sanık : YILMAZ SEZER: Şahin ve Eşe den olma 03.06.1988 d.lu Adana Ceyhan Birkent nüfusuna kayıtlı , TC Kimlik No: 14101327492
Suç Tarihi : 20.04.2023
Karar Tarihi : 30.06.2025
Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son,
Verilen Ceza/Karar : 5 yıl 10 ay hapis, 1.000.000,00.TL adli para cezası
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.
