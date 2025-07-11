ANKARA 75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/295 Esas

KARAR NO : 2025/220

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.03.2025 tarihli ilamı ile Cinsel Taciz, Israrlı Takip ve Şantaj suçundan TCK' nın 123/a maddesi gereğince 6 AY HAPİS, TCK 105/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS, TCK' nın 107/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS ve 250,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN, Mesut ve Mavuş oğlu, 29/03/2002 MELİKGAZİ doğumlu Emre POLATDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına CMK' nın 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz edebileceği ve dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere gönderileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 07.07.2025

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