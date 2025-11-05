T.C.

ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20238494-2024/435-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2024/435 esas 2025/527 karar numaralı, 18.09.2025 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan TCK.nin 157/1, 62/1, 52, 51/1 maddeleri gereğince neticeten 10 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ramazan ve Nesrin oğlu, 26.03.1992 Yenimahalle doğumlu ADİL BURAK KOCA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02325726