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ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 00:00

T.C. ANKARA69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

12.02.2025

Sayı : E.20238494-2021/580-Ceza Dava Dosyası 

ESAS NO : 2021/580
KARAR NO : 2024/596

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2024 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan TCK.nin 157/1, 61, 43/1, 62/1, 52, 53/1 maddeleri gereğince neticeten 3 Yıl 9 Ay Hapis ve 7.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Zekeriya ve Emine oğlu, 10/02/1970 Aksaray doğumlu HASAN HÜSEYİN DEMİRTAŞ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02177050