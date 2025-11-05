ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/366

KARAR NO : 2025/636

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup müşteki;

Valı ve Pervane kızı, 1975 İRAN doğumlu SOROUSH MOTAVALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı CMK'da 7499 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak gerekçeli kararının sanığa tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile veya ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/11/2025

#ilangovt Basın no ILN02325705