ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 00:00

T.C.
ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/1039 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Ankara İli, Haymana İlçesi, Sındıran Mahallesi, Cilt No:74, Hane No: 81'de nüfusta kayıtlı bulunan aşağıda açık kimliği yazılı 04/04/1983 doğumlu KADİR SİREL hakkında bilgi ve malumatı olanların ilan tarihinden itibaren6 ay içinde mahkememizin 2025/1039 Esas sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP:
TC KİMLİK NO : 16414044936
ADI SOYADI : KADİR SİREL
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : SAFİYE
DOĞUM TARİHİ : 04/04/1983
DOĞUM YERİ : HAYMANA

 

#ilangovtr Basın no ILN02346483